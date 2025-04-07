Давид Бабаян: Веб-сайты «структур» так называемого режима на оккупированных территориях зарегистрированы армянским доменом «.am»

Обвиняемый Давид Бабаян, отвечая на вопрос государственного обвинителя в ходе продолжающегося 7 апреля судебного процесса в Бакинском военном суде, сказал, что веб-сайты «структур» так называемого режима на некогда оккупированных территориях Азербайджана, были зарегистрированы доменом «.am» Республики Армения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он отметил, что обеспечением безопасности этих веб-сайтов занимались армянские жители, проживавшие на некогда оккупированных территориях Азербайджана, то есть они имели право вмешиваться в работу веб-сайтов, принадлежащих Республике Армения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.