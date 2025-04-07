Разоблачена очередная ложь Минобороны Армении

31 марта Министерство обороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана обстреляли село Ханаджах Сюникской области. В сообщении утверждалось, что в результате обстрела был повреждён жилой дом, но жертв не оказалось. Эта информация была также опубликована в социальных сетях главой пресс-службы Министерства обороны Армении.

После этой публикации указанная информация была широко распространена во всех армянских СМИ,

а также комментарии по данному вопросу дали такие антиазербайджанские «личности», как иранский эксперт Эхсан Мовахэдян и депутат Государственной Думы России, проармянский политик Виталий Милонов.

Министерство обороны Азербайджана опровергнув эту информацию, назвало её очередной дезинформацией.

Faktyoxla Lab. расследовал правдивость данного утверждения.

Таким образом, в информации, распространённой Министерством обороны Армении, говорится, что в окне дома имеется отверстие от выстрела из огнестрельного оружия, а также в стене видно вмятину и имеется деформированная от удара пуля.

Однако для более точного проведения расследования (баллистической экспертизы) необходимы точные измерения глубины отверстия в окне, анализ стеклянных осколков (почему-то армянская сторона не показала осколки стекла) и лабораторное исследование деформированной пули. Тем не менее, в ходе виртуальной экспертизы, проведённой на основе представленных фотографий, были выявлены несколько неопровержимых фактов.

Село Ханаджах наиболее близкая к условной границе с Азербайджаном территория Армении.

Для справки, кадры, отражающие близость позиций обеих стран, которые распространялись в СМИ, были сняты именно на посту, расположенном неподалеку от этого села.

Метод 1. Экспертиза с использованием геолокации.

Изображение позиции азербайджанских солдат можно увидеть более ясно на этом видео, распространённом армянами.

Геолокацию точки съёмки этого видео мы определяем следующим образом:

Это вид с позиции азербайджанских солдат на село. Кадры были сняты общественным телевидением Азербайджана - İTV.

На предоставленной нам фотографии рельеф, видимый из окна, находится с левой стороны по отношению к видеозаписи, снятой İTV.

А ниже вы можете увидеть геолокацию дома, по которому был открыт огонь:

Расстояние от определённого нами дома до позиции азербайджанских солдат составляет 565 метров.

Однако, как подтверждает ранее представленный видеоматериал İTV, с данной позиции дом, в окно которого попала пуля, не виден. Поэтому мы ищем ближайшую возможную азербайджанскую позицию, с которой мог быть открыт огонь по этому дому. С помощью Google Earth мы определили, что расстояние от видимой точки окна до азербайджанской территории составляет 2404 метра.

По пуле, попавшей в окно, можно примерно определить, что выстрел был произведён из автомата Калашникова модификации AK-74 (7,62×39 мм). В тактико-технических характеристиках автомата Калашникова указано, что его прицельная дальность стрельбы составляет 800 метров, а максимальная дальность полёта пули ‒ около 3000 метров.

Если, как утверждает Министерство обороны Армении, азербайджанский солдат смог с такой точностью поразить окно, размер которого составляет 1/10 всего дома и выглядит как спичечный коробок, с расстояния 2404 метра, то это может стать фактом, занесённым в книгу рекордов. Однако ни географические измерения, ни физика, ни логика не подтверждают возможность такой ситуации. Стрелять с такой точностью на таком расстоянии ‒ задача не из лёгких. С автоматом Калашникова это даже невозможно. Другие детали мы раскроем в следующем методе.

Метод 2. Экспертиза с применением законов физики.

В результате выстрела из огнестрельного оружия на стекле образуются трещины двух типов: концентрические и радиальные.

В криминалистике при проведении экспертизы точки выстрела, на основании размеров отверстия, образованного пулей в стекле, устанавливаются расстояние, угол выстрела, а также тип применённого огнестрельного оружия.

На этих изображениях показаны большие (1) и малые линии (2), осколок стекла, отколовшийся после выстрела, а также "островки", образованные трещинами.

Вся вышеуказанная информация представлена с целью формирования общей картины произошедшего. Перейдём теперь к ключевому моменту.

На фотографии, представленной армянской стороной, отчётливо видно пулевое отверстие в оконном стекле, а также углубление, образовавшееся на стене.

На данном изображении представлен схематический рисунок, отображающий угол и направление, под которым была выпущена пуля.

Сравним оба фото:

Несомненно, пулевое отверстие на представленном окне соответствует типу 5, изображённому на схеме:

Согласно криминалистическим правилам, радиальное распределение трещин и смещение пулевого отверстия в левый угол указывают на то, что выстрел был произведён именно с левой стороны. Однако анализ фотографии, распространённой Министерством обороны Армении, показывает, что выстрел был произведён с правой стороны относительно нас. В такой ситуации остаётся только один возможный вывод: выстрел не был произведён со стороны Азербайджана.

С другой стороны, отверстие, оставленное пулей в стене, размеры пробоины в стекле, а также другие факторы позволяют сформировать определённые представления о направлении, из которого был произведён выстрел. Попробуем это объяснить.

Редакция, стремясь провести объективный анализ, обратилась к иностранным экспертам. В результате был получен следующий вывод:

При анализе повреждённого стекла выделяются три примечательных элемента.

1. Центральная трещина (пулевые повреждения и трещины на стекле)

Края трещины гладкие, а сами трещины отчётливо видны, что свидетельствует о быстром прохождении пули через стекло. Чётко выраженное отверстие в центре указывает на то, что стекло не было бронированным, а пуля при ударе подверглась не значительной деформации.

2. Радиальные трещины.

Обычно длинные и чётко выраженные линии образуются при высокой кинетической энергии. Чем больше таких трещин, тем выше была скорость соприкосновения пули со стеклом.

В этой связи представляем данные о кинетической энергии пули при выстреле из автомата Калашникова с различной дистанции:

Если обратить внимание на таблицу, можно увидеть, что при расстоянии свыше 1000 метров кинетическая энергия пули значительно снижается — до уровня около 12 кг.м/с. То есть, в нашем примере видно, что пуля прошла сквозь стекло с большой кинетической энергией. Небольшие выступы стекла, частицы и выброс материала в противоположную сторону (видимые в области вокруг отверстия) указывают на то, что пуля пробила стекло.

3. Концентрические трещины и осколки стекла

Это позволяет сделать вывод, что, если выстрел был произведён из оружия АК-74 (5,45×39 мм):

1. Если бы выстрел был произведён с очень близкого расстояния (до 50 м), трещины были бы более крупными, и выпали бы большие куски стекла. Тут мы этого не наблюдаем.​

2. При выстреле с расстояния от 50 до 150 м образуются трещины среднего размера, однако пуля проникает в цель с высокими показателями.​

3. На расстоянии более 200 м стекло поглощает больше энергии, оставляя менее заметные трещины.​

Таким образом, исходя из формы отверстия, количества трещин и выброса стекла, можно предположить, что выстрел был произведён с расстояния 100-150 метров.​

В этом контексте стоит упомянуть также другой эксперимент, проведённый Национальным агентством судебной экспертизы Пакистана. Они изучали возможность определения расстояния выстрела по размерам отверстий в стекле, образованных при стрельбе с различных дистанций.

В результате эксперимента было установлено, что размер отверстия, образующегося в стекле, изменяется в зависимости от расстояния. Например, при выстреле из пистолета калибра .30, диаметр отверстия, образованного пулей, меняется соответственно в зависимости от расстояния. То есть, если на близком расстоянии фиксируется отверстие большего размера, то по мере увеличения расстояния размер отверстия уменьшается.

Аналогичный эксперимент провели с автоматом АК-47, и результаты подтвердили данные, полученные при испытаниях с этим оружием. Таким образом, было сделано заключение: определив калибр пули и угол её попадания, можно установить дистанцию выстрела. Для этого необходимо измерить диаметр образовавшегося отверстия и другие показатели, которые затем соотносятся с таблицей для определения расстояния.

Уточним этот факт с помощью другого нашего метода.

Метод 3. Математические расчёты.

Сначала рассчитаем длину траектории пули, не учитывая сопротивление ветра:

​ Здесь V 0 x ‒ начальная скорость пули (для автомата Калашникова ‒ 900 м/с), h ‒ высота точки выстрела (1409 метров), g ‒ ускорение свободного падения (гравитационная постоянная) ‒ 9,8 м/с².

Без учёта сопротивления воздуха, при этих параметрах, длина траектории выстрела составляет 1512 метров.

А в данной формуле дополнительно учитываются метеоусловия, сопротивление стекла, время полёта и масса пули.

Здесь C ‒ коэффициент сопротивления пули (0,295), p ‒ плотность воздуха (1,27 кг/м³), A ‒ площадь сечения пули (7,62 × 10⁻⁵ м²), t ‒ время полёта (0,452 с), m ‒ масса пули (0,034 кг).

Добавив эти значения в формулу, получаем: 118,5 метра.

Согласно полученным данным, выстрел по оконному стеклу, изображённому на фотографии, распространённой армянской стороной, был произведён с расстояния 118 метров. При этом, согласно приложению «Google Earth», ближайшая позиция Вооружённых Сил Азербайджана находится на расстоянии 2404 метров от данного дома. Таким образом, математические расчёты указывают на дистанцию в 118 метров.​

Кстати, читатели, не желающие утомлять себя длительными математическими вычислениями, могут воспользоваться онлайн-баллистическими калькуляторами, такими как Shooter's Calculator, для проведения подобных расчётов в виртуальном режиме.

Вывод:

- Утверждения Армении о якобы обстреле населённого пункта Ханаджах подразделениями Азербайджанской армии не имеют под собой никаких реальных оснований, являются полностью ложными и носят дезинформационный характер;​

- Это очередная попытка армянского руководства ввести в заблуждение мировое сообщество посредством спекуляций и фальсификаций.​

- Таким образом, армянская сторона стремится скрыть свои провокации, регулярно обстреливая подразделения Азербайджанской армии, а также пытаясь осуществлять разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над нашими позициями.

Источник: faktyoxla.az