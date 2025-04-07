Премьер Грузии считает реальным восстановление территориальной целостности

Воссоединение с Абхазией и Южной Осетией является реальным, если народ Грузии наберется терпения.

Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.

«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», - сказал Кобахидзе.

Источник: ТАСС