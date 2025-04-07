Премьер Грузии считает реальным восстановление территориальной целостности
Воссоединение с Абхазией и Южной Осетией является реальным, если народ Грузии наберется терпения.
Такое мнение выразил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.
«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», - сказал Кобахидзе.
Источник: ТАСС
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