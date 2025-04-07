В Шамкире произошло нападение на водителя Mercedes: Угнали машину и украли более 300 тысяч манатов

В Шамкирский районный отдел полиции поступила информация о том, что несколько пассажиров автомобиля марки Mercedes применили насилие к водителю, завладели транспортным средством и украли валюту на сумму, эквивалентную 332 800 AZN.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении нападения - 38-летний Исрапил Балжанов, 39-летний Исрафил Тагиев и 33-летний Расим Джафаров.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.