Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

7 апреля продолжилось заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, которое проходит в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемые были обеспечены переводчиком на язык, которым владеют, а также адвокатами для защиты.

В заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного процесса сначала прокуроры, защищающие государственное обвинение, задавали вопросы обвиняемому Давиду Бабаяну.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, обвиняемый подтвердил, что занимал различные «ответственные должности» в так называемой структуре, созданной на суверенной территории Азербайджана, которая в свое время была оккупирована Арменией, в том числе был «советником президента», «министром иностранных дел».

Д. Бабаян сказал, что, будучи «министром иностранных дел» так называемой структуры, созданной на суверенных территориях Азербайджана, которые в свое время были оккупированы Арменией, он совершал визиты за рубеж как гражданин Республики Армения.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, Д. Бабаян сказал, что для зарубежных поездок использовал армянский паспорт: «У некоторых лиц (имеются в виду «должностные лица» самопровозглашенного режима - ред.) был и дипломатический паспорт. Как и обычные «паспорта», наши «дипломатические паспорта» также были армянскими».

По его словам, Министерство иностранных дел Армении было осведомлено об этих поездках.

На вопрос о наличии у самопровозглашенного режима «представительств» за рубежом Д. Бабаян ответил: «У нас были «представительства» в странах, где проживает крупная армянская диаспора».

Он признал, что выступал против интеграции армянского населения, в свое время проживавшего на суверенных территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении. «Интеграция была невозможна», - отметил обвиняемый.

Затем начальник отдела Управления по обеспечению государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов напомнил о ранее данном Д. Бабаяном интервью. В нем обвиняемый говорил, что выступает против интеграции армянского населения, проживавшего на оккупированных территориях, в азербайджанское общество, и считал совместное проживание армян и азербайджанцев невозможным.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя относительно своих высказываний в этом интервью, Д. Бабаян вновь сказал, что не видит перспектив для совместного проживания армян и азербайджанцев, считая интеграцию невозможной. Он также подчеркнул, что другие обвиняемые - Араик Арутюнян, Рубен Варданян и иные «должностные лица» самопровозглашенного режима тоже выступали против интеграции.

«Ни одно из «должностных лиц» не видело перспектив для такой интеграции», - подчеркнул он.

Отвечая на вопросы, касающиеся его отношений с Р. Варданяном, Д. Бабаян сказал, что знаком с ним с 2007-2008 годов, позже между ними сложились деловые отношения, и охарактеризовал Варданяна как одного из ключевых представителей армянской диаспоры.

Обвиняемый также сообщил, что веб-сайты «структур» так называемого режима на оккупированных в свое время территориях Азербайджана были зарегистрированы в доменной зоне Армении - «.am».

Он отметил, что обеспечением безопасности этих веб-сайтов занимались армянские жители в свое время на оккупированных территориях Азербайджана, то есть они имели право вмешиваться в работу сайтов, принадлежащих Республике Армения.

После этого Д. Бабаян ответил на вопросы стороны защиты и адвокатов потерпевших.

Затем государственный обвинитель Тарана Мамедова задала вопросы подсудимому Мадату Бабаяну. Он сообщил, что в 1990-х годах нес службу в Агдере и стоял на посту, добавив: «Главой нашего отряда был Тармазен Генрик. Мы подчинялись ему».

Он также сказал, что в момент задержания азербайджанскими военнослужащими при нем имелось оружие.

Затем государственным обвинителем Вусалом Абдуллаевым были адресованы вопросы обвиняемому Гарику Мартиросяну. Обвиняемый сказал, что в 1993 году перешел в состав армянской армии, участвовал в боях на оккупированных в свое время территориях Азербайджана - в селе Агбулаг Аскеранского района и селе Сарыджалы Агдамского района: «Вооруженный отряд, к которому я присоединился, назывался «Аскеранский полк», его командиром был Виталий Баласанян».

Кроме того, обвиняемый отметил, что в 1993 году участвовал в качестве стрелка в боях в составе армянской армии, в основном на Агдамском и Агдеринском направлениях, «президентом» так называемого режима был награжден медалью «За отвагу».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он сказал, что во время 44-дневной войны участвовал в боях в Аскеране и стоял на постах, установленных вокруг села.

Обвиняемый также признался, что открывал огонь из автомата марки «Калашников» в направлении позиций азербайджанских военнослужащих.

Следующее заседание суда назначено на 10 апреля. Очередной процесс продолжится вопросами обвиняемым.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.