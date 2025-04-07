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Эльдар Азизов об уникальности модели Президента Ильхама Алиева

First News Media10:23 - Сегодня
Эльдар Азизов об уникальности модели Президента Ильхама Алиева

В Исполнительной власти города Баку при участии руководителей хозяйственных и других служб города состоялось совещание, в ходе которого был поднят и рассмотрен ряд вопросов, касающихся различных сфер жизни столицы, а также даны конкретные поручения и поставлена задача по посадке цветов в Баку.

Выступая на совещании, глава ИВ города Эльдар Азизов отметил, что, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в мире, Азербайджан благодаря мудрой политике Президента Ильхама Алиева не только остается островком стабильности, но и продолжает успешно развиваться.

Коснувшись успехов, достигнутых Азербайджаном в социальной сфере, Э.Азизов акцентировал внимание на масштабных строительных и восстановительных проектах, реализуемых в стране.

По его словам, сегодня сложно найти вторую такую страну, где бы реализовывались столь масштабные инфраструктурные проекты. Из руин поднимаются азербайджанские города Агдам, Физули, Джебраил, на глазах меняется облик Шуши и Ханкенди.

Не секрет, что все эти проекты требуют огромных инвестиций, и тот факт, что эти крупные финансовые вложения не наносят ущерба другим сферам жизни страны, наглядно демонстрирует успешность реализуемой руководством страны экономической модели: уделяется особое внимание развитию социальной сферы, проводятся масштабные работы по обновлению инфраструктуры как в столице, так и в самых отдаленных уголках республики.

В ходе совещания Эльдар Азизов особо отметил реализуемые программы по развитию Баку, обновлению столичного жилого фонда, модернизации общественного транспорта, а также развитию инфраструктуры и строительству новых парков и скверов.

По его словам, масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях и темпы развития столицы и других регионов свидетельствуют о высокой эффективности экономической модели и правильного распределения ресурсов.

Была особо отмечена и эффективность государственных структур, которые четко и своевременно исполняют указы и распоряжения Президента страны.

Эльдар Азизов с гордостью отметил, что Азербайджан доказал всему миру, что способен не только самостоятельно освободить свои территории, но и поднять их из руин в условиях геополитической нестабильности и бушующего в мире экономического кризиса. Такими темпами развития и успехом сегодня не может похвастаться ни одна страна ни в СНГ, ни в Восточной Европе.

Таким образом, мы однозначно можем заявить, что созданная Ильхамом Алиевым политико-экономическая модель полностью себя оправдала.

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