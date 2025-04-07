В Южной Корее проведут президентские выборы

Власти Республики Корея намерены назначить внеочередные президентские выборы на 3 июня.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди правительства.

По его информации, вопрос о проведении выборов будет поднят на плановом заседании кабмина во вторник. «Нет четких юридических норм, которые говорят о необходимости проведения заседания кабинета министров для определения даты выборов. Но поскольку это важный пункт, который потребует назначения временного выходного в день голосования, этот вопрос будет обсуждаться на заседании кабинета министров», - сказал источник.

Ранее южнокорейские СМИ уже сообщали, что дата досрочных выборов президента будет, вероятно, объявлена во вторник после встречи членов кабинета министров. Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су должен установить дату в течение 10 дней с момента отстранения президента - до 14 апреля.

4 апреля Конституционный суд единогласно отрешил теперь уже бывшего президента Юн Сок Ёля от власти из-за событий военного положения, так или иначе согласившись со всеми пятью обвинениями парламента. В течение 60 дней с момента отрешения должны пройти досрочные выборы. Фаворитом на них считается лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, который проиграл Юн Сок Ёлю в 2022 году с отрывом менее 1%. Ранее уже предполагалось, что голосование будет, скорее всего, организовано через все 60 дней, чтобы дать политикам время подготовиться.

Источник: ТАСС