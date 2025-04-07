Нетаньяху прибыл в Вашингтон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с внеочередным визитом в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Вскоре после прибытия в США Нетаньяху встретился с министром торговли США Говардом Лютником и торговым комиссаром США Джеймисоном Гриром.

В Вашингтон израильский премьер прибыл из Венгрии, где находился с визитом 3-6 апреля.

Визит в США продлится до 8 апреля.

Ранее в сообщении офиса Нетаньяху по поводу визита в США и переговоров с Трампом говорилось: «Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду.

Заседание суда по делам Нетаньяху, назначенное на 7 апреля, было перенесено на среду, 9 апреля, в связи с его визитом в США. Также в связи с поездкой Нетаньяху отменен визит в США министра обороны Исраэля Каца, который должен был состояться в ближайшие дни. Из канцелярии министра обороны сообщили, что глава правительства и министр обороны не могут отсутствовать в стране одновременно в условиях продолжающейся войны. Кац теперь планирует визит в США через несколько недель».

Источник: Newsru.co.il