Группа Mamagama впервые исполнила «Run With U» перед международной аудиторией – ФОТО – ВИДЕО

Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», группа Mamagama, выступили на одном из самых ожидаемых предконкурсных мероприятий сезона - «Eurovision in Concert», которое прошло в Амстердаме.

Именно на этой сцене состоялась премьера live-версии конкурсной композиции «Run With U» - впервые песня прозвучала перед широкой международной аудиторией; отметим, что выступление Mamagama стало одним из самых запоминающихся моментов мероприятия.

«Наше первое живое выступление с песней «Run With U» было незабываемым. Огромное спасибо потрясающим фанатам «Евровидения», которые пришли нас поддержать - ваша энергия значит для нас весь мир», - отмечают участники группы Mamagama.

«Eurovision in Concert» ежегодно собирает участников конкурса со всей Европы, давая фанатам возможность услышать живые исполнения песен и почувствовать атмосферу грядущего шоу – подчеркнем, что для Mamagama это выступление стало важной частью промо-тура и подготовки к главному музыкальному событию года.