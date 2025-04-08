США планируют военный парад в честь 79-летия Трампа

Власти США хотят провести на улицах Вашингтона парад, чтобы отпраздновать день рождения президента страны Трампа, сообщает в понедельник The Hill.

«Администрация Трампа планирует 14 июня устроить военный парад на улицах Вашингтона, чтобы отметить 79-летие президента», - пишет издание со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в администрации.

Также парад будет приурочен к 250-летию армии США.

The Hill напоминает, что во время своего первого срока в 2018 году Трамп поручил Пентагону подготовить план крупного военного парада после того, как он посетил Париж и впечатлялся шествием в честь Дня взятия Бастилии. Однако провести мероприятие тогда не удалось.