В США призвали Трампа отложить введение пошлин

Американский миллиардер и руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман на странице в соцсети X предложил президенту США Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин, чтобы урегулировать экономические разногласия с миром «более мягко».

«У президента есть возможность взять 90-дневный тайм-аут, провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в нашу страну», - написал Экман.

По мнению миллиардера, решение Трампа обратить внимание на несправедливую тарифную политику зарубежных партнеров США было правильным, однако резкость ответных мер президента подрывает уверенность мира в самих США как в экономическом партнере. Если Трамп все же не поумерит планов по введению пошлин с 9 апреля, то США ждет «экономическая ядерная зима», утверждает Экман.

Кроме того, он полагает, что действия американского президента привели к тому, что он «теряет доверие бизнес-лидеров по всему миру».

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%.

Источник: РИА Новости