США выкупили у талибов авиабазу «Баграм» в Афганистане – Источники

Афганское движение «Талибан» могло вернуть под контроль США крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм.

Об этом сообщают сразу несколько местных источников.

При этом подчеркивается, что Вашингтону пришлось серьезно раскошелиться, чтобы вернуть себе контроль над утраченным в результате стремительного бегства американских военных объектом.

Косвенным подтверждением этой информации является тот факт, что накануне на авиабазе «Баграм» совершил посадку военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США. По некоторой информации, на его борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который ведет тайные переговоры с «Талибаном» от имени президента США.

Напомним, что американские военные покинули Афганистан в августе 2021 года. В спешке они оставили на своих многочисленных военных базах в стране большое количество оружия и военной техники. Все это досталось «Талибану», руководство которого в прошлом году провело на авиабазе «Баграм» военный парад. Широкой публике тогда были продемонстрированы многочисленные образцы вооружения и военной техники, которые остались от американцев.

Стоит отметить, что именно бегство американской армии из Афганистана стало одним из тех аргументов, которым тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп упрекал своего оппонента Джо Байдена. По его словам, это был величайший позор американской армии.

Судя по всему, нынешний глава Белого дома намерен вернуть контроль над этим объектом.

Источник: «Репортер»