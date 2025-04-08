В Башкирии запустят первого в России «цифрового имама»

Духовное управление мусульман (ДУМ) Башкирии запустит новую функцию «цифрового имама» в своем приложении.

Специальный бот с помощью искусственного интеллекта будет отвечать на вопросы пользователей, сообщил муфтий республики Айнур Биргалин.

«В ближайшее время выйдет рубрика «Вопросы и ответы» [в обновленном приложении]. В этой рубрике будет бот с искусственным интеллектом, который мы нарекли «цифровым имамом». Он уже будет отвечать на вопросы пользователей», - сказал Биргалин.

По его словам, новую функцию планируется запустить в течение ближайших двух месяцев.

«Мы искусственный интеллект обучим, загрузим туда все канонические правила, исламское право. <...> Он будет выдавать ответы. Понятное дело, что эмпатию имама или какие-то сложные вопросы, разборы он на себя брать не будет. Это все-таки вопрос духовного человека, духовного наставника», - сказал Биргалин, отметив, что «цифровой имам» будет брать на себя вопросы бытовые, счетов, ответы на распространенные вопросы и т.д.

По его словам, создание такого цифрового помощника сегодня актуально, так как часто приходят похожие вопросы.

«Зачем на них каждый раз человек должен отвечать и менять шаблоны, исходя из каких-то незначительных нюансов заданного вопроса. Искусственный интеллект, «цифровой имам», так называемый, каждому человеку персонализировано выдавал бы правильные ответы», - сказал он.

Биргалин отметил, что Башкирия станет первым регионом, где будет запущен подобный виртуальный бот с использованием ИИ.

Источник: ТАСС