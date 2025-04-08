Эрдоган подал иск против лидера оппозиции на полмиллиона турецких лир
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против председателя оппозиционной Народной республиканской партии (CHP) Озгюра Озеля.
Об этом написал адвокат президента Хусейин Айдын в своем аккаунте в соцсети, сообщает Haberler.
«В связи с безосновательными обвинениями председателя CHP Озгюра Озеля на внеочередном съезде, где он назвал нашего президента «участником хунты» и прочее, подан иск в гражданский суд первой инстанции Анкары о возмещении морального ущерба в размере 500 тысяч турецких лир (около $13,1 тыс)», - написал адвокат.
Иск направлен в Генпрокуратуру Анкары для возбуждения уголовного дела, отметил он.
6 апреля в Анкаре прошел внеочередной съезд CHP, на котором Озель был переизбран на пост главы партии. В своем выступлении политик сравнил президента Эрдогана и его правительство с «путчистами» и назвал их «хунтой, захватившей страну».
Слова Озеля вызвали резкую критику со стороны членов турецкого правительства.
Источник: Haberler