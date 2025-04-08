Кремль: переговоры с США в Стамбуле пройдут по линии МИД РФ

Россия на предстоящей встрече с США в Стамбуле будет представлена по линии МИДа. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он призвал ждать информацию от коллег из российского внешнеполитического ведомства.

1 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США работают над устранением барьеров в дипломатических отношениях. В частности, уже состоялась встреча в Стамбуле, теперь готовится вторая. Кроме того, стороны продолжают контакты по телефону и видеосвязи. Переговоры проходят с одобрения президентов двух стран.

Российско-американские переговоры состоялись в Стамбуле 27 февраля. Встреча продлилась шесть с половиной часов и прошла в закрытом для прессы формате. Россию на ней представлял директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, США – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. После переговоров американский госдепартамент сообщил, что на встрече были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий двух стран.

За день до встречи Лавров говорил, что от исхода первого раунда переговоров в Стамбуле зависит, насколько «быстро и эффективно» стороны будут продвигаться по дипломатическому треку в дальнейшем. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что встреча посвящена «поиску путей решения многих раздражителей, сохраняющихся в двустороннем диалоге из-за той почвы, которую создавали».

Первый раунд переговоров делегаций России и США прошел 18 февраля в саудовском Эр-Рияде, где стороны договорились о восстановлении численности дипломатических миссий. Лавров по итогам встречи уточнил, что страны достигли соглашения о назначении послов. 28 февраля США передали России агреман на назначение Александра Дарчиева российским послом в Вашингтоне. 6 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом России в США.

Россия и США начали регулярно проводить переговоры после вступления американского президента Дональда Трампа на пост главы Белого дома в январе. Телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся 12 февраля, второй раз президенты России и США поговорили по телефону 18 марта. По итогам разговора Путин отдал приказ военным в одностороннем порядке прекратить на 30 дней удары по энергосистеме Украины.

Источник: «Ведомости»