Руденко: Возможный конфликт вокруг Ирана приведет к плачевным последствиям

Потенциальный конфликт Вашингтона и Тегерана может привести к плачевным последствиям для региона, Москва хотела бы всеми силами избежать подобного сценария.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая в Госдуме.

«Думаю, что в случае такого сценария (конфликта Ирана и США – ред.), который мы хотели бы всеми силами избежать, потому что он грозит самыми плачевными последствиями для региона, нам не хотелось бы, чтобы Россия была втянута в разруливание еще одного конфликта. Но, тем не менее, действительно, такие возможности есть. И я думаю, что все, что нужно будет сделать, нашим правительством будет предпринято», - отметил замглавы МИД.

Руденко также заявил, что Москва готова оказывать содействие переговорам Ирана и США, если оно потребуется.

«В настоящее время проходят переговоры в Омане, при посредничестве Омана между США и Ираном, и мы надеемся, что действительно наших усилий не потребуется. Но если возникнет необходимость, конечно, мы окажем всевозможное содействие», - сказал замглавы МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Источник: ТАСС