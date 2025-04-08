При организации PASHA Holding состоялось первое региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit в Грузии - ФОТО

При поддержке PASHA Bank Georgia в столице Грузии - городе Тбилиси успешно прошло первое региональное мероприятие INMerge Innovation Summit, организованное PASHA Holding.

Мероприятие собрало более 150 участников, включая ведущих предпринимателей, инвесторов и представителей экосистемы, создав вдохновляющую обстановку для обсуждений корпоративных инноваций, развития стартапов и инвестиционных возможностей.

Одним из ключевых моментов мероприятия стала панельная дискуссия на тему «Инновации для роста бизнеса: объединяя корпоративную стратегию и динамику экосистемы». Модератором выступила Мака Гвритишвили — руководитель отдела развития бизнеса PASHA Bank Georgia. В дискуссии приняли участие такие эксперты, как Педру Сантуш Виейра — партнер 500 Global, Иро Цагареишвили — управляющий директор компании AXEL, Нино Чедия — управляющий директор United Payment Georgia, Звиад Цоцколаури — генеральный директор Signify и Лика Мерабишвили — региональный директор StrategEast по Кавказу. Участники обсудили роль инноваций в росте бизнеса и подчеркнули важность укрепления связей между корпоративными стратегиями и стартап-экосистемой.

Еще одним важным событием стало стартап-состязание INbattle, направленное на выявление самых перспективных грузинских стартапов. Конкурс вызвал большой интерес — заявки подали более 50 стартапов. По итогам тщательного отбора из 10-ти стартапов, приглашенных представить свои решения перед жюри, был выбран один победитель.

После успешного проведения мероприятия PASHA Holding планирует превратить INMerge Innovation Summit в региональную платформу. В ближайшее время планируются мероприятия в Турции, Узбекистане, Казахстане и других странах.

Отметим, что основное мероприятие INMerge Innovation Summit состоится в Баку в сентябре.

Более подробную информацию о саммите можно найти на сайте: www.inmerge.az

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