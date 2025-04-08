 При организации PASHA Holding состоялось первое региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit в Грузии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

При организации PASHA Holding состоялось первое региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit в Грузии - ФОТО

First News Media15:40 - Сегодня
При организации PASHA Holding состоялось первое региональное мероприятие в рамках INMerge Innovation Summit в Грузии - ФОТО

При поддержке PASHA Bank Georgia в столице Грузии - городе Тбилиси успешно прошло первое региональное мероприятие INMerge Innovation Summit, организованное PASHA Holding.

Мероприятие собрало более 150 участников, включая ведущих предпринимателей, инвесторов и представителей экосистемы, создав вдохновляющую обстановку для обсуждений корпоративных инноваций, развития стартапов и инвестиционных возможностей.

Одним из ключевых моментов мероприятия стала панельная дискуссия на тему «Инновации для роста бизнеса: объединяя корпоративную стратегию и динамику экосистемы». Модератором выступила Мака Гвритишвили — руководитель отдела развития бизнеса PASHA Bank Georgia. В дискуссии приняли участие такие эксперты, как Педру Сантуш Виейра — партнер 500 Global, Иро Цагареишвили — управляющий директор компании AXEL, Нино Чедия — управляющий директор United Payment Georgia, Звиад Цоцколаури — генеральный директор Signify и Лика Мерабишвили — региональный директор StrategEast по Кавказу. Участники обсудили роль инноваций в росте бизнеса и подчеркнули важность укрепления связей между корпоративными стратегиями и стартап-экосистемой.

Еще одним важным событием стало стартап-состязание INbattle, направленное на выявление самых перспективных грузинских стартапов. Конкурс вызвал большой интерес — заявки подали более 50 стартапов. По итогам тщательного отбора из 10-ти стартапов, приглашенных представить свои решения перед жюри, был выбран один победитель.

После успешного проведения мероприятия PASHA Holding планирует превратить INMerge Innovation Summit в региональную платформу. В ближайшее время планируются мероприятия в Турции, Узбекистане, Казахстане и других странах.

Отметим, что основное мероприятие INMerge Innovation Summit состоится в Баку в сентябре.

Более подробную информацию о саммите можно найти на сайте: www.inmerge.az

На правах рекламы

Поделиться:
225

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана

Общество

Изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

Общество

Опасность в Баку: Обрушение облицовки угрожает прохожим - ФОТО

Мнение

Ровшан Ибрагимов: Трамп хочет помирить Турцию и Израиль. Дополнительное ...

Общество

Изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

Пропавшая в Товузе 13-летняя девочка помещена в приют

В доме торжеств «Mona Liza» выявлены серьёзные нарушения – ФОТО

Останки пропавшего в Азербайджане гражданина Индии направлены на экспертизу

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Движение поездов между станциями «28 Мая» и «Дарнагюль» бакинского метро будет приостановлено

Начиная с этой даты температура воздуха в Азербайджане понизится на 10 градусов

Впервые в Баку: шоу мирового уровня «МОЙ ВОЛШЕБНЫЙ МИР»

В Агдаме на мине подорвались мужчина и его дети - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

Сегодня, 19:15

В Ханкенди обсуждены вопросы геополитических изменений и их влияние на региональный суверенитет - ФОТО

Сегодня, 19:00

В Карабахском университете обсужден новый мировой порядок и ожидания от цифровой революции - ФОТО

Сегодня, 18:50

Трое азербайджанских борцов вольного стиля - в полуфинале чемпионата Европы

Сегодня, 18:45

В Ханкенди состоялся 7-й Политический форум АДА на тему «К новому миропорядку»

Сегодня, 18:30

Центробанк Азербайджана оштрафовал «Азерпочт»

Сегодня, 18:15

Пропавшая в Товузе 13-летняя девочка помещена в приют

Сегодня, 18:00

Хафиз Пашаев: 44-дневная война завершила конфликт и открыла новую главу в истории Азербайджана

Сегодня, 17:48

Эмин Гусейнов: В Физулинском и Агдамском районах строятся новые школы и детские сады

Сегодня, 17:45

В доме торжеств «Mona Liza» выявлены серьёзные нарушения – ФОТО

Сегодня, 17:35

Урс Ункауф: Мирный договор между Азербайджаном и Арменией послужит интеграции на Южном Кавказе

Сегодня, 17:33

Останки пропавшего в Азербайджане гражданина Индии направлены на экспертизу

Сегодня, 17:25

В новых паспортах армян из Карабаха местом рождения указан Азербайджан

Сегодня, 17:04

В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб без компьютеров - ФОТО

Сегодня, 17:00

Мадонна и Элтон Джон положили конец многолетней вражде - ФОТО

Сегодня, 16:52

Опасность в Баку: Обрушение облицовки угрожает прохожим - ФОТО

Сегодня, 16:30

В Баку слепой убил человека?

Сегодня, 16:08

ГЭЦ предупреждает: Абитуриенты не получат баллы за «отблагодарю» в ответах - ФОТО

Сегодня, 16:06

Япония настроена на заключение мирного договора с Москвой

Сегодня, 16:05

Убийство на почве ревности в Баку: Трагедия произошла в парке

Сегодня, 15:59
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50