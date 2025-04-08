Япония настроена на заключение мирного договора с Москвой

Токио желает заключить мирный договор с Москвой и урегулировать территориальный спор между странами, говорится в ежегодном докладе японского МИД.

«Правительство будет и дальше придерживаться курса на возвращение островов и на заключение мирного договора», - отмечается в документе.

Согласно докладу, японские власти также хотят возобновления практики поездок японцев на южные Курильские острова.

Вместе с тем в Токио отмечают наращивание военного потенциала РФ в районе южных Курильских островов, проведение там военных учений. В МИД Японии отметили, что такие шаги противоречат позиции Токио, и японское правительство протестует против них.

В докладе также упоминается сотрудничество Японии с G7 в введении санкций против России. Токио при этом хочет поэтапно избавиться от энергозависимости от РФ, включая поставки нефти и угля.

«Однако российские нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», с точки зрения обеспечения надежных поставок в краткосрочной и среднесрочной перспективе, являются проектами, важными для энергетической безопасности Японии, и участие в них сохранится», - поясняется в документе.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Источник: Интерфакс