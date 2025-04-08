В Баку слепой убил человека?

Необычное преступление произошло в Баку - двое незрячий мужчина убил человека.

Инцидент имел место в поселке Локбатан Гарадагского района столицы.

Следствие установило, что 43-летний Гулу Аббасов на почве конфликта убил своего соседа - 41-летнего Ханлара Амирова, нанеся ему несколько ножевых ранений.

Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Вугара Сеидова.

То, как инвалид по зрению совершил это преступление, и его мотивы станут известны в результате судебного расследования.

В отношении Г.Аббасова решением судьи Гарадагского районного суда Руфана Мурсалова избрана мера пресечения в виде ареста.

Источник: Qafqazinfo