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В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб без компьютеров - ФОТО

First News Media17:00 - Сегодня
В Северной Корее открыли первый компьютерный клуб без компьютеров - ФОТО

Северная Корея готовится к открытию первого компьютерного клуба, который расположился в новом небоскребе района Хвасон в Пхеньяне. Перед официальным запуском заведение посетил лидер страны Ким Чен Ын, сообщает NK News.

Заявляется, что клуб рассчитан на 300 игроков и призван способствовать улучшению материального и культурного благосостояния граждан столицы и страны в целом. На представленных фотографиях видно, что в компьютерном клубе пока нет компьютеров и мониторов. При этом в клубе в большом количестве представлены бильярдные столы и игровые компьютерные кресла.

Согласно источнику, власти КНДР будут тщательно контролировать содержание игровых материалов. Игрокам могут быть предложены модифицированные версии зарубежных тайтлов, исключающие сюжеты, которые могут представлять угрозу политическому режиму. Ожидается, что проект станет частью программы по расширению инфраструктуры досуга в стране.

Какое оборудование будет использоваться в первом компьютерном клубе КНДР и когда ожидаются поставки, не уточняется. Вероятно, Северной Корее придется искать способы ввозить необходимые комплектующие в обход санкций.

Источник: Газета.ру

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