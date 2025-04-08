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WP: Маск безуспешно просил Трампа пересмотреть ответные пошлины США

First News Media08:15 - Сегодня
WP: Маск безуспешно просил Трампа пересмотреть ответные пошлины США

Советник главы вашингтонской администрации Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), напрямую просил президента Дональда Трампа пересмотреть дополнительные импортные пошлины, вводимые им по принципу взаимности.

Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, Маск не добился успеха. Как пишет издание, несогласие предпринимателя с одним из приоритетных направлений деятельности администрации США стало самым громким разладом между президентом и одним из его ключевых советников. Миллиардер не соглашался с другими сотрудниками вашингтонской администрации высокого ранга по таким вопросам, как визы для мигрантов и подход DOGE к госрасходам, отмечает WP.

Как напоминает газета, в субботу бизнесмен подверг критике старшего советника американского лидера по торговле и производству Питера Наварро, который играл ключевую роль в подготовке плана по введению пошлин. "Доктор экономических наук из Гарварда - это плохо, а не хорошо", - написал Маск в соцсети X, имея в виду Наварро.

Как отмечает The Washington Post, на выходных Маск также заявил, что хотел бы видеть "зону свободной торговли" между Европой и Соединенными Штатами. "В конце концов, я надеюсь, будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале, на мой взгляд, перейти к ситуации с нулевыми тарифами", - подчеркнул миллиардер, которого цитирует WP. По словам Маска, он хотел бы, чтобы люди могли свободно перемещаться между странами Европы и США, работать в любом из этих государств, "если они того пожелают". "Это, безусловно, был мой совет президенту", - добавил он.

"Президент [Трамп] собрал замечательную команду из талантливых и опытных людей, которые предлагают различные идеи, зная, что президент Трамп принимает окончательные решения, - прокомментировала случившееся пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. - Когда он принимает решение, все движутся в одном направлении, чтобы его выполнить. Вот почему нынешняя администрация за два месяца сделала больше, чем предыдущая за четыре года".

Противники пошлин

Руководитель Tesla Маск уже давно считает пошлины вредными для бизнеса его компании, для которой США и Китай являются ключевыми центрами производства и продаж. По мнению аналитиков, новые тарифы, скорее всего, сильно ударят и по другим автопроизводителям.

Многие из лидеров бизнеса и технологий, поддержавших кандидатуру Трампа, были ошеломлены решением президента ввести столь жесткие тарифы и разочарованы тем, что не смогли оказать большее влияние на эту политику, отмечает WP. Влиятельные американские бизнесмены в связи с этим напрямую обращались к друзьям в администрации Трампа, в том числе к вице-президенту Джей Ди Вэнсу и Маску, подчеркивает издание.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные начнут действовать 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Источник: ТАСС
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