WP: Маск безуспешно просил Трампа пересмотреть ответные пошлины США

Советник главы вашингтонской администрации Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), напрямую просил президента Дональда Трампа пересмотреть дополнительные импортные пошлины, вводимые им по принципу взаимности.

Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, Маск не добился успеха. Как пишет издание, несогласие предпринимателя с одним из приоритетных направлений деятельности администрации США стало самым громким разладом между президентом и одним из его ключевых советников. Миллиардер не соглашался с другими сотрудниками вашингтонской администрации высокого ранга по таким вопросам, как визы для мигрантов и подход DOGE к госрасходам, отмечает WP.

Как напоминает газета, в субботу бизнесмен подверг критике старшего советника американского лидера по торговле и производству Питера Наварро, который играл ключевую роль в подготовке плана по введению пошлин. "Доктор экономических наук из Гарварда - это плохо, а не хорошо", - написал Маск в соцсети X, имея в виду Наварро.

Как отмечает The Washington Post, на выходных Маск также заявил, что хотел бы видеть "зону свободной торговли" между Европой и Соединенными Штатами. "В конце концов, я надеюсь, будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и Соединенные Штаты должны в идеале, на мой взгляд, перейти к ситуации с нулевыми тарифами", - подчеркнул миллиардер, которого цитирует WP. По словам Маска, он хотел бы, чтобы люди могли свободно перемещаться между странами Европы и США, работать в любом из этих государств, "если они того пожелают". "Это, безусловно, был мой совет президенту", - добавил он.

"Президент [Трамп] собрал замечательную команду из талантливых и опытных людей, которые предлагают различные идеи, зная, что президент Трамп принимает окончательные решения, - прокомментировала случившееся пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. - Когда он принимает решение, все движутся в одном направлении, чтобы его выполнить. Вот почему нынешняя администрация за два месяца сделала больше, чем предыдущая за четыре года".