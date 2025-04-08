Трамп объявил о прямых переговорах США с Ираном

США и Иран ведут прямые переговоры о ядерной программе Тегерана, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает The Times of Israel.

«Мы ведем прямые переговоры с Ираном, они уже начались. Они пройдут в субботу. У нас будет очень большая встреча, посмотрим, как все пройдет. Думаю, все согласятся с тем, что предпочтительнее было бы заключить сделку», — сказал Трамп журналистам.

Нетаньяху заявил, что они с Трампом едины в стремлении не дать Ирану получить ядерное оружие. «Если этого можно будет добиться дипломатическим путем, в полном объеме, как это было сделано в Ливии, я думаю, это было бы хорошо», — сказал он.

Трамп говорил о стремлении заключить новую ядерную сделку после начала его второго президентского срока. В конце марта он пригрозил военным ударом и пошлинами, если Тегеран не пойдет на сделку в течение двух месяцев.

Источник: РБК