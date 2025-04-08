Глава ВОЗ выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Новая пандемия рано или поздно случится, и это «не теоретический риск», а «эпидемиологическая определенность». Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий, он напомнил о тяжелых последствиях вспышки COVID-19 в мире, подчеркнув, что «следующая пандемия не будет ждать». По словам Гебрейесуса, ее возникновение – «это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность». Глава ВОЗ повторил ранее высказанное им предположение о том, что новая пандемия может разразиться «через 20 лет или более, а может и завтра». «Но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы», - констатировал он.

«По официальным данным, [от COVID-19] погибли 7 млн человек, но мы оцениваем истинное число в 20 млн. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более $10 трлн в мировой экономике», - сказал Гебрейесус.

Он выразил уверенность в возможности достижения консенсуса на переговорах о пандемическом соглашении.

Глава ВОЗ при этом заверил, что такой договор «никоим образом не ущемит суверенитет» какого-либо государства-члена ВОЗ, а наоборот – «укрепит национальный суверенитет и международные действия».

77-я Всемирная ассамблея здравоохранения, проходившая в Женеве с 27 мая по 1 июня 2024 года, продлила полномочия МППО, созданного в 2021 году для разработки пандемического соглашения. Предполагается, что итоги работы над этим документом будут подведены на 78-й ассамблее в мае 2025 года. Ранее Гебрейесус заявлял, что работе над договором мешает распространяемая в интернете информация о том, что этот документ, в случае его принятия, ущемит суверенитет подписавших его стран.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 23 марта 2025 года, в мире зарегистрировано 777 684 506 случаев заражения коронавирусом и 7 092 720 летальных исходов.

Источник: ТАСС