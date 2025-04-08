Макрон призвал Трампа пересмотреть пошлины на товары из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа изменить свое решение по пошлинам для стран Евросоюза.

Слова французского лидера приводит Le Parisien.

«Европа никогда не хотела хаоса. Еврокомиссия ведет работу, чтобы дать отпор. Президент Трамп должен пересмотреть свое решение», — подчеркнул Макрон.

С таким заявлением он выступил в ходе поездки в Египет.

До этого стало известно, что после ввода импортных пошлин состояние Трампа сократилось на 10%.