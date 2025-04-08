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Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа примут участие в непрямых переговорах

First News Media10:01 - Сегодня
Глава МИД Ирана и спецпосланник Трампа примут участие в непрямых переговорах

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф примут участие в непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном, которые состоятся в субботу в Омане.

Об этом сообщает агентство Nour News со ссылкой на собственные источники.

Переговоры пройдут при посредничестве главы МИД Омана Бадра Аль-Бусаиди, так как прямой диалог между сторонами исключен. Аракчи и Уиткофф выступят в роли главных переговорщиков от Ирана и США соответственно.

Ранее Аракчи заявил, что представители Ирана и США в субботу встретятся в Омане для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.

18 октября 2025 года истекает срок действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), от которого Иран частично отошел после выхода США из соглашения в 2018 году. Страны-участницы выражают тревогу из-за отсутствия нового документа.

Портал Axios ранее сообщал, что в марте президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением в течение двух месяцев заключить новую ядерную сделку. Прямые переговоры при этом не велись — Иран настаивает на диалоге только через посредников и в качестве такового согласен рассматривать Оман. Тегеран также ожидает, что США создадут атмосферу доверия, включая отмену санкций.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном и шестеркой стран — Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией. В обмен на ограничения ядерной программы с Ирана снимались санкции. После выхода США из соглашения Иран начал постепенно отказываться от своих обязательств, включая ограничение исследований и уровень обогащения урана.

Источник: РИА Новости

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