Трамп потратит на армию США «самый большой бюджет»

Правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов.

Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп.

«Администрация утвердила оборонный бюджет в размере около 1 трлн долларов», — передает слова Трампа издание Bloomberg. В материале добавили, что Администрация Трампа пока не представила бюджет на 2026 год из-за продолжения действия временного финансирования. Проект бюджета ожидается к концу весны.

Трамп 7 апреля заявил о планах увеличить доходную часть бюджета США на семь триллионов долларов. Эти средства планируется получить за счет введения новых импортных пошлин.

Источник: РИА Новости