В Баку ребенку провели операцию по извлечению инородного тела из легких - ВИДЕО

В Баку 9-летнему мальчику провели операцию по удалению инородного тела из легких.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, житель Загатальского района Ислам Гурбанов во время игры с одноклассниками случайно проглотил пуговицу, но не сказал об этом родителям.

Через некоторое время у ребенка появились проблемы со здоровьем. После рентгеновского обследования врачи поставили диагноз — простуда и начали соответствующее лечение, не подозревая о настоящей причине недомогания. Только во время разговора с матерью мальчик признался, что проглотил маленький металлический предмет.

Ребенка доставили в одну из частных клиник Баку, где ему сделали операцию. После успешного хирургического вмешательства мальчика выписали из больницы для продолжения лечения амбулаторно.

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