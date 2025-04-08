СМИ: Пашинян периодически посещает врачей

В последние месяцы Никол Пашинян дважды в неделю посещает медицинский центр и принимает восстановительные системы.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«На новость об ухудшении самочувствия премьер-министра Никола Пашиняна и его посещения больницы на прошлой неделе, вчера из правительства заявили, что глава кабмина периодически проходит обследование, а на прошлой неделе был очередной визит.

Однако из аппарата медицинского центра «Наири» нам сообщили о том, что в последние месяцы Пашинян дважды в неделю посещает больницу и принимает восстановительные системы. А в эти дни работа больницы парализуется, можно сказать, останавливается. Пока VIP-пациента не обслужат, не проводят, нормальная работа медцентра не восстанавливается», - отмечает «Грапарак».