Трамп уверен, что контроль США над Газой был бы позитивным фактором

Американский президент Дональд Трамп считает, что передача контроля над сектором Газа Соединенным Штатам стала бы позитивным фактором.

«Это невероятный кусок важной недвижимости. И мне кажется, мы бы в это были вовлечены. Наличие там силы мира, подобной Соединенным Штатам, контролирующей сектор Газа и владеющей им, стало бы хорошим фактором», - заявил Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Это никогда, никогда не следовало отдавать, Израилю не следовало отдавать [эти территории]. Не знаю, почему они это сделали. Точнее, знаю: потому что им обещали мир. Однако это сработало не лучшим образом», - утверждал Трамп. «Газа - одно из самых опасных мест на Земле», - добавил он.

Источник: РИА Новости