 Силы сопротивления в Ираке готовы разоружиться | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Силы сопротивления в Ираке готовы разоружиться

First News Media11:46 - Сегодня
Силы сопротивления в Ираке готовы разоружиться

Вооруженные шиитские формирования, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», готовы сложить оружие, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Багдадом и Вашингтоном.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на членов группировок.

По словам собеседников агентства, переговоры о разоружении между лидерами группировок и премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани «весьма продвинулись» и, те в свою очередь, склонны пойти навстречу призывам США сложить оружие. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана, будучи главным союзником сил сопротивления, предоставил возможность иракским формированиям самостоятельно принимать решения в вопросе деэскалации отношений с Вашингтоном, утверждают источники.

Один из иракских политиков подтвердил Reuters, что силы сопротивления «полностью осознают» возможность стать мишенью для ВС США. Отмечается, что в последнее время командиры группировок в Ираке серьезно усилили меры безопасности, стали чаще менять мобильные телефоны, транспортные средства и места проживания.

28 марта посол Ирана в Багдаде Мухаммад Казем ас-Садек указал, что в своем письме с предложением о переговорах в адрес верховного лидера исламской республики Али Хаменеи президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана, чтобы иракские отряды шиитского народного ополчения («Аль-Хашд аш-Шааби») были либо расформированы, либо интегрированы в госсистему Ирака. Дипломат добавил, что письмо, направленное Хаменеи Трампом, включало в себя четыре основных аспекта: так называемую ось сопротивления, куда входят поддерживаемые Ираном вооруженные формирования на Ближнем Востоке, шиитское ополчение в Ираке, иранские баллистические ракеты и ядерную программу Тегерана.

Источник: ТАСС

Поделиться:
209

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана

Мнение

Ровшан Ибрагимов: Трамп хочет помирить Турцию и Израиль. Дополнительное ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

Общество

В Азербайджане стартует проект «Школьный автобус»

В мире

Кремль: переговоры с США в Стамбуле пройдут по линии МИД РФ

Брат Илона Маска раскритиковал Трампа за тарифную политику

Эрдоган подал иск против лидера оппозиции на полмиллиона турецких лир

В Башкирии запустят первого в России «цифрового имама»

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Американцы раскрашивают картофель к Пасхе из-за высоких цен на яйца

В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу за 30 дней

Армия Ирана приведена в состояние повышенной боеготовности

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3455

Последние новости

Кремль: переговоры с США в Стамбуле пройдут по линии МИД РФ

Сегодня, 15:25

Бакинец Влад Лисовец показал редкий снимок с Жанной Фриске из личного архива – ФОТО

Сегодня, 15:20

Birbank получит место в книге Филипа Котлера «Основы современного маркетинга»

Сегодня, 15:15

Айгюн Кязимова выступит на международном музыкальном фестивале – ВИДЕО

Сегодня, 15:10

Али Нур о конфликте в Аздраме: Не преувеличивайте! - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

Сегодня, 15:00

Ровшан Ибрагимов: Трамп хочет помирить Турцию и Израиль. Дополнительное посредничество может предложить Азербайджан

Сегодня, 14:40

Искусственный интеллект может стать инструментом для проверки экзаменов в Азербайджане

Сегодня, 14:30

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

Сегодня, 14:25

В Азербайджане за день киберпреступники украли почти 67 тысяч манатов

Сегодня, 14:20

Брат Илона Маска раскритиковал Трампа за тарифную политику

Сегодня, 14:15

В Тавуше будет проведена демаркация и делимитация границы с Азербайджаном

Сегодня, 14:10

Эрдоган подал иск против лидера оппозиции на полмиллиона турецких лир

Сегодня, 14:05

Община Западного Азербайджана призвала верховного комиссара Совета Европы не становиться заложником политики двойных стандартов

Сегодня, 14:00

В Азербайджане стартует проект «Школьный автобус»

Сегодня, 13:26

В Наримановском районе Баку на два дня приостанавливается подача воды

Сегодня, 13:11

Мамедбагир Алиев награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 13:10

В Башкирии запустят первого в России «цифрового имама»

Сегодня, 13:09

США выкупили у талибов авиабазу «Баграм» в Афганистане – Источники

Сегодня, 13:00

В Джейранбатане рабочего убило бетонной плитой

Сегодня, 12:18
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50