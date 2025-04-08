Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение двусторонних связей

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в ОАЭ встретился с главой МИД этой страны Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве ОАЭ.

Согласно информации, стороны в ходе встречи обсудили возможности дальнейшего расширения отношений между двумя странами, а также последние региональные и мировые события.

Напомним, что министр Дж.Байрамов в понедельник отбыл с рабочим визитом в ОАЭ.