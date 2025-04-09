Посла Франции вызвали в российский МИД после задержания дипломата

Посла Франции в Москве вызвали в МИД России после задержания сотрудницы российского внешнеполитического ведомства в аэропорту Шарля Де Голля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российское диппредставительство во Франции направило во французский МИД ноту протеста.

«В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест руководству посольства Франции в Москве», — сказала Захарова.

Инцидент произошел 6 апреля, задержанная сотрудница внешнеполитического ведомства была в составе официальной делегации из России.

По словам Захаровой, французская сторона вовремя не выдала визу российскому дипломату. У работницы МИДа пограничники без объяснения причин изъяли компьютер и телефон.

В аэропорт направили консульского работника, дипломат ждала допуска коллеги семь часов, добавила Захарова.

В результате демаршей российской стороны дипломат смогла въехать во Францию, но провела сутки в пограничной зоне аэропорта, отметила Захарова. По словам представительницы МИДа, Москва не оставит произошедшее без последствий.

Источник: РБК