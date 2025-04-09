 Захарова о консульстве РФ в Кафане: Рассчитываем к маю выйти на договоренности по срокам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Захарова о консульстве РФ в Кафане: Рассчитываем к маю выйти на договоренности по срокам

First News Media15:30 - Сегодня
Захарова о консульстве РФ в Кафане: Рассчитываем к маю выйти на договоренности по срокам

По вопросу открытия генконсульства РФ в Кафане есть многоплановая конкретика, рассчитываем, что к маю выйдем на конкретные договоренности по срокам открытия генконсульства.

Как сообщают российские СМИ, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы убеждены, что последовательное расширение российского присутствия в стратегически важном районе на юге республики отвечает долгосрочным интересам и Армении, и России, и региона в целом», – сказала Захарова, отметив, что данный шаг способен придать существенный импульс для углубления торгово-инвестиционного, общественно-образовательного, культурно-гуманитарного сотрудничества, налаживанию взаимовыгодных связей этого региона с областями России.

Дипломат считает, что продвижение экономической повестки между странами в Сюнике приобретает все более актуальное значение в формате ЕАЭС в связи с недавней ратификацией соглашения с Ираном о зоне свободной торговли.

По мнению Захаровой, открытие генконсульства РФ станет надежной страховкой для динамичного, мирного, безопасного развития Сюникской области.

Поделиться:
187

Актуально

Политика

Президент: Как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит от Армении

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается сильный ветер и кратковременные дожди

Общество

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

Общество

В Азербайджане выпал снег

Армения

Армянский депутат от правящей партии предстанет перед комиссией по этике

Захарова о консульстве РФ в Кафане: Рассчитываем к маю выйти на договоренности по срокам

Глава МИД и спецпредставитель Армении включены в список участников форума в Анталье

В Армении солдат подорвался на мине

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пашинян признался в нарушении закона

Китай планирует участвовать в строительстве армянской АЭС

СМИ: Пашинян периодически посещает врачей

Иран призывает к мирному договору между Арменией и Азербайджаном через формат «3+3»

Последние новости

Зима близко: ученым из США удалось возродить «страшных волков», вымерших больше 10 тысяч лет назад – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:14

Состоялась экспертная встреча между военными пилотами Азербайджана и Италии

Сегодня, 19:03

Букмекеры назвали пять главных фаворитов конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

Страны ЕС утвердили торговые тарифы против США

Сегодня, 18:40

СМИ Турции и ТРСК широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева в Университете ADA

Сегодня, 18:30

В Баку состоялось панельное заседание на тему «Призыв национальной памяти к суверенитету – факты геноцида и Западного Азербайджана» - ФОТО

Сегодня, 18:20

РФ и США договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий

Сегодня, 18:10

Интернет-вымогателя приговорили к 3,5 годам

Сегодня, 17:52

В Лянкяране за сброс сточных вод в Каспий оштрафована структура

Сегодня, 17:31

В США отреагировали на ответные пошлины со стороны КНР

Сегодня, 17:30

На встрече в Стамбуле российская сторона поставит вопрос возобновления прямого авиасообщения с США

Сегодня, 17:27

Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится развивать ядерное оружие

Сегодня, 17:25

Утвержден новый состав госкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Япония

Сегодня, 17:00

В Баку без вести пропала 15-летняя девочка

Сегодня, 16:50

Назначен ректор Мингячевирского государственного университета

Сегодня, 16:40

В Кыргызстане пресекли попытку госпереворота

Сегодня, 16:35

Венгрия решила не голосовать за ответные тарифы ЕС против товаров из США

Сегодня, 16:30

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $59

Сегодня, 16:25

Глава Комитета министров СЕ: Приветствую каждый шаг на пути к миру между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 16:20

Эрдоган об аресте Имамоглу: Они установили в Стамбуле режим Эскобара

Сегодня, 16:15
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50