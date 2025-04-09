Захарова о консульстве РФ в Кафане: Рассчитываем к маю выйти на договоренности по срокам

По вопросу открытия генконсульства РФ в Кафане есть многоплановая конкретика, рассчитываем, что к маю выйдем на конкретные договоренности по срокам открытия генконсульства.

Как сообщают российские СМИ, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы убеждены, что последовательное расширение российского присутствия в стратегически важном районе на юге республики отвечает долгосрочным интересам и Армении, и России, и региона в целом», – сказала Захарова, отметив, что данный шаг способен придать существенный импульс для углубления торгово-инвестиционного, общественно-образовательного, культурно-гуманитарного сотрудничества, налаживанию взаимовыгодных связей этого региона с областями России.

Дипломат считает, что продвижение экономической повестки между странами в Сюнике приобретает все более актуальное значение в формате ЕАЭС в связи с недавней ратификацией соглашения с Ираном о зоне свободной торговли.

По мнению Захаровой, открытие генконсульства РФ станет надежной страховкой для динамичного, мирного, безопасного развития Сюникской области.