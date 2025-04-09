Президент: USAID – полностью коррумпированная организация

Шаги, предпринятые Президентом Трампом, весьма многообещающие, но это еще не конец. USAID – один из гигантов и это полностью коррумпированная организация.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему «К новому миропорядку».

Отметив, что деятельность радиостанций «Свобода» и «Голос Америки» приостановлена, но этого недостаточно, глава государства указал на то, что необходимо пресечь деятельность таких институтов, как Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency, которые служат политической вражде.

Источник: АЗЕРТАДЖ