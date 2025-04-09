Эрдоган об аресте Имамоглу: Они установили в Стамбуле режим Эскобара

Президент Турции Реджкп Тайип Эрдоган выразил отношение к аресту мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования.

«Они организовали игру, они установили режим Эскобара в Стамбуле, они сами же написали жалобы и выстроились в очередь перед прокуратурой, а сейчас словно масло всплывают на пoверхность. Не обессудьте, но ваши внутренние разборки нас не интересуют", - цитирует президента Hürriyet.

Он отметил: "Народ не поддался призывам к бойкоту со стороны некомпетентных людей, которые, чтобы скрыть свои коррупционные дела, пытаются подорвать страну. Они сами столкнулись с бойкотом нашего народа".

"Все, что с вами произошло, связано с вашей страстью к власти и вашим высокомерием. Вы сами создали эти проблемы», - сказал Эрдоган.

Источник: Hürriyet