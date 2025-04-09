Венгрия решила не голосовать за ответные тарифы ЕС против товаров из США

Правительство Венгрии отказалось поддержать ответные меры ЕС по тарифам против США, заявив о необходимости урегулирования торгового спора через переговоры с американской стороной.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о решении правительства Венгрии не поддерживать в Евросоюзе введение ответных тарифов на товары из США. Сийярто отметил, что торговые споры необходимо решать путем переговоров, а не экономической конфронтации. Он подчеркнул, что введение подобных мер ухудшит экономическую ситуацию и вызовет рост цен, что негативно скажется на венгерском народе, сообщает ТАСС.

Сийярто также указал, что ответные тарифы, введенные Европейским союзом, могут составить конкуренцию американским тарифам, но не улучшат ситуацию для Европы. По его словам, Венгрия не хочет, чтобы ее население страдало от повышения цен, вызванного торговой войной.

Источник: "Взгляд"