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В Лянкяране за сброс сточных вод в Каспий оштрафована структура

First News Media17:31 - Сегодня
В Лянкяране за сброс сточных вод в Каспий оштрафована структура

Жалоба на сброс сточных вод с территории города Лянкяран в Каспийское море была расследована на месте сотрудниками 1-го Регионального управления экологии и природных ресурсов, Управления комплексного экологического мониторинга Каспия и местного Управления эксплуатации мелиоративных систем.

Об этом сообщил представитель Госслужбы экологической безопасности Бахруз Магомедов.

Он отметил, что в ходе расследования и мониторинга было установлено, что из-за непригодного к эксплуатации состояния очистных сооружений образующиеся в городе Лянкяран сточные воды сливаются в Каспийское море через различные водотоки.

«Специалисты Управления комплексного экологического мониторинга Каспия взяли для анализа пробы из стоков, впадающих в море. По результатам анализа установлено, что концентрация вредных веществ в пробах воды превышает допустимую норму. По факту составлены акт и протокол, собранные материалы направлены в Лянкяранский районный суд для наложения штрафа на Лянкяранское управление эксплуатации мелиоративных систем как на юридическое лицо в размере 12 500 манатов. Также в эту структуру было направлено предупредительное письмо с целью устранения выявленных недостатков», - сказал Б.Магомедов.

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