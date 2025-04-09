Состоялась экспертная встреча между военными пилотами Азербайджана и Италии

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между Военно-воздушными силами Азербайджана и Генеральным штабом Вооруженных сил Итальянской Республики, в рамках обмена опытом между военными пилотами была проведена экспертная встреча.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, во время «Экспертной встречи по вопросам совершенствования летной подготовки» были заслушаны презентации сторон, касающиеся базовой и усовершенствованной подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений, а также Международной школы летной подготовки.

На встрече была особо подчеркнута важность подобных мероприятий с целью проведения взаимного обмена опытом.