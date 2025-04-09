Американцы запасаются продуктами из-за пошлин Трампа
Граждане США запасаются продуктами из-за введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин на импортные товары.
Об этом 9 апреля сообщает газета The Independent.
«Американцы запасаются товарами первой необходимости, поскольку тарифы Трампа вступают в силу», — указано в материале.
Один из собеседников издания рассказал, что приобретает двойные порции продукции, такие как: фасоль, консервы и мука. Он покупает продукты с длительным сроком годности, поскольку «готовится к худшему».
Кроме того, многие американцы считают, что из-за пошли Трампа в стране резко вырастут цены на продукцию.
Также основатель логистической компании GCG Маниш Капур рассказал газете, что сейчас тарифы вновь пробуждают страхи у людей по поводу пустых полок магазинов, которые были во время пандемии коронавируса.