В Сумгайыте шесть человек госпитализированы из-за укуса собаки

Сегодня около 18:00 шесть человек были госпитализированы в учреждения Сумгайытского медицинского центра после укусов собаки.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Одного из пострадавших доставили в Больницу скорой медицинской помощи. После вакцинации и оказания необходимой помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение.

Пятеро других поступили в Детскую больницу. Четверым из них оказали помощь и также отпустили домой. Один пациент со рваной раной головы остается под наблюдением в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как средней тяжести.