В Азербайджане снова распространяется ротавирусная инфекция

В Азербайджане вновь зарегистрированы случаи ротавирусной инфекции.

Как сообщила педиатр Айсель Гадимова, ротавирус – это инфекция, которая легко передается через грязные руки, плохо вымытые продукты, а порой и воздушно-капельным путем.

«Самый эффективный способ защитить ребенка от ротавируса или минимизировать тяжесть заболевания — это вакцинация», — подчеркнула специалист.

Кроме того, педиатр обратила внимание, что детей с признаками ротавирусной инфекции ни в коем случае нельзя отправлять в детский сад или школу. Это может не только ухудшить состояние ребенка, но и привести к быстрому распространению вируса среди других детей.

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