МВД снова предупредило граждан о фактах кибермошенничества

Случаи кражи средств с банковских карт посредством внешнего вмешательства продолжаются.

Схемы в киберпространстве часто меняются, но принципы остаются прежними.

Все входящие звонки и сообщения, касающиеся банковских карт, особенно из-за рубежа, должны быть заблокированы без ответа, а подозрительные ссылки – проигнорированы. В противном случае вы рискуете потерять средства со своей карты.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, 8 апреля с банковских карт нескольких граждан различными киберметодами были похищены средства в размере 20 000, 17 000, 16 000, 15 000, 7800, 4650, 2538, 1006, 900, 850, 500, 350, 200, 107, 60, 56, 50 манатов.

Министерство в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам с особой осторожностью относиться к подозрительным звонкам и сообщениям с предложениями легкого заработка, страхования, укрепления банковских счетов и их пополнения. «Ни в коем случае не передавайте свои персональные банковские данные посторонним лицам», - говорится в заявлении МВД.