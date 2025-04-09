Лавров посетит Турцию для участия в Анатолийском форуме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 апреля посетит Турцию для участия в Анатолийском форуме.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики [Хакана Фидана] для участия в четвертом Анатолийском дипломатическом форуме», - сказала дипломат.

По ее словам, в ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами.

«Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами», - отметила Захарова.

Источник: ТАСС