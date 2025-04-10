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Россия и США провели обмен заключенными

First News Media13:05 - Сегодня
Россия и США провели обмен заключенными

Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби 10 апреля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя ЦРУ.

Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии по делу о госизмене. США отпустили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. Соединенные Штаты обвинили его в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций.

От американской стороны в переговорах участвовал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, от российской — высокопоставленный сотрудник спецслужб, пишет WSJ (его имя не называется). Рэтклифф присутствовал в аэропорту Абу-Даби, где и состоялся обмен. «Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного незаконно задержанного гражданина США. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, и мы признательны правительству ОАЭ», — сказал он.

РБК направил запросы в МИД России и ОАЭ.

По данным WSJ, после назначения директором ЦРУ Рэтклифф несколько раз разговаривал по телефону с главами ФСБ и Службы внешней разведки Александром Бортниковым и Сергеем Нарышкиным. Бортников участвовал в переговорах, по итогам которого Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными летом 2024 года, пишет издание. Тогда, в частности, был освобожден репортер газеты Эван Гершкович.

Это уже второй обмен между Москвой и Вашингтоном с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В середине февраля России передали Александра Винника, который находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через биржу BTC-e. Он частично признал вину и заключил сделку со следствием, приговор должны были вынести летом 2025 года. В России его заочно арестовали в 2018 году по обвинению в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Москва требовала его экстрадиции.
Россия в ответ отпустила американского учителя, бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств. Фогель настаивал, что провезенная им марихуана была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт. В 2022 году его приговорили к 14 годам тюрьмы.

Источник: РБК

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