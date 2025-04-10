В Агстафе ученик 8-го класса ранил ножом девятиклассника, полиция ведет расследование.

Инцидент произошел 9 апреля во время перемены в средней школе №1 имени Амирхана Гусейнова, другие детали пока не обнародованы.

Данный факт также подтвердили Report в Газах-Товузском региональном управлении образования.

"Пострадавшему ученику немедленно была оказана медицинская помощь. Проведено расследование, информация передана в правоохранительные органы. Сотрудники образовательного учреждения побеседовали со школьниками и их родителями. Состояние здоровья и психологическое состояние пострадавшего ученика отслеживается управлением", - сообщили в управлении.

Источник: Report