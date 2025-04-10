Обращение женщин Западного Азербайджана распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН

Как мы уже сообщали, 1 марта 2025 года по инициативе Женского совета Общины Западного Азербайджана в онлайн-формате была проведена международная конференция на тему «Беженство и женщины».

Целью конференции, организованной накануне 8 Марта - Международного женского дня, было привлечение внимания международной общественности к нарушениям прав женщин Западного Азербайджана, ставших жертвами этнической чистки и лишенных возможности вернуться в свои дома. От имени участников конференции было принято обращение к международной общественности.

Как сообщили в Общине Западного Азербайджана, это обращение было распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Распространение в качестве официального документа на уровне высших органов ООН играет важную роль в повышении международной осведомленности в вопросе Западного Азербайджана.

Община Западного Азербайджана продолжает прилагать усилия по продвижению права на возвращение и освещению связанных в этой плоскости гуманитарных вопросов.

Источник: АЗЕРТАДЖ