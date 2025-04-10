В Гяндже ученики оказали физическое воздействие на учителя из-за замечания

В Гяндже произошел инцидент, в результате которого пострадал педагог во время конфликта с учениками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент имел место в средней школе-лицее №4 с углубленным изучением иностранных языков.

По предварительным данным, во время перемены возник спор между двумя учениками 9 и 10 классов и учителем Ф.Гулиевым (1985 года рождения). Причиной конфликта стало замечание педагога относительно неподобающего поведения школьников в коридоре. В ходе инцидента на учителя было оказано физическое воздействие, в результате чего он получил травму и обратился за медицинской помощью.

В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования подтвердили факт происшествия в ответ на запрос Report. Руководство школы оперативно вмешалось в ситуацию: были приглашены родители учеников, с ними проведена беседа школьным психологом. Администрация учебного заведения вновь акцентировала внимание на необходимости соблюдения дисциплины и норм поведения в школе.

По факту происшествия проводится расследование правоохранительными органами.