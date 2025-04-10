Начинается прием документов в рамках Госпрограммы на 2025-2026 учебный год.

10 апреля в рамках «Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран» стартует прием документов на 2025-2026 учебный год по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры в престижных университетах мира.

Крайний срок подачи документов — 15 июня 2025 года в 23:59.

Как и каждый год, в этом году кандидаты могут принять участие в конкурсе, подав документы на Государственную программу на основании документов о приеме по любой специальности, предоставленных высшими учебными заведениями, входящими в «Топ-10 университетов» рейтинговых систем «Times Higher Education», «QS World University Rankings» и «Academic Ranking of World Universities (Shanghai)».