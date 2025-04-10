Иностранные студенты в США сталкиваются с массовым аннулированием виз - СМИ
Иностранные студенты в США сталкиваются с аннулированием американских виз как минимум в 22 штатах, при этом власти действуют без объяснения причин.
Как передает РТ, об этом сообщает телеканал NBC.
«Студенты из Калифорнии, Огайо и Северной Каролины теряют свои визы без объяснения причин, их забирают с улиц полицейские в штатском, и они оказываются под подозрением как террористы», — говорится в публикации.
Адвокаты предполагают, что наибольшие риски в этом процессе испытывают люди, которые ранее были задержаны, участвовали в протестах в поддержку палестинцев или публиковали определённые политические материалы в социальных сетях.
Студенты и учебные заведения выражают обеспокоенность из-за причин аннулирования виз, а также ставят под сомнение законность действий американских властей.