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Иностранные студенты в США сталкиваются с массовым аннулированием виз - СМИ

First News Media21:20 - Сегодня
Иностранные студенты в США сталкиваются с массовым аннулированием виз - СМИ

Иностранные студенты в США сталкиваются с аннулированием американских виз как минимум в 22 штатах, при этом власти действуют без объяснения причин.

Как передает РТ, об этом сообщает телеканал NBC.

«Студенты из Калифорнии, Огайо и Северной Каролины теряют свои визы без объяснения причин, их забирают с улиц полицейские в штатском, и они оказываются под подозрением как террористы», — говорится в публикации.

Адвокаты предполагают, что наибольшие риски в этом процессе испытывают люди, которые ранее были задержаны, участвовали в протестах в поддержку палестинцев или публиковали определённые политические материалы в социальных сетях.

Студенты и учебные заведения выражают обеспокоенность из-за причин аннулирования виз, а также ставят под сомнение законность действий американских властей.

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