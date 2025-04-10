Начинается регистрация на III программу студентов-выпускников «Маарифчи»

9 апреля началась очередная регистрация на программу стажировки студентов и выпускников «Маарифчи», реализуемую по инициативе Министерства науки и образования при поддержке Фонда развития образования.

Цель программы — предоставить студентам и недавним выпускникам возможности прохождения стажировки, улучшить их знания и навыки, оказать им поддержку в применении теоретических знаний в реальной рабочей среде и приобрести профессиональные навыки.

В рамках 4-месячной программы отобранные участники получат возможность пройти стажировку в различных структурных подразделениях и подведомственных организациях Министерства науки и образования, региональных управлений образования, а также Министерстве образования Нахчыванской Автономной Республики.

Подать заявку на участие в программе могут студенты, являющиеся гражданами Азербайджанской Республики и обучающиеся на последнем курсе бакалавриата или магистратуры, а также выпускники, завершившие обучение в течение последних 3 лет.

Следует отметить, что первая программа «Маарифчи» прошла в апреле-июле прошлого года, а вторая программа - в октябре-январе. В рамках обеих программ стажировок 24 участника были трудоустроены в подведомственных учреждениях Министерства науки и образования, а также в различных структурных подразделениях Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.